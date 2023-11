Quattro chiacchiere degli studenti con il pioniere del web

A lezione da uno dei pionieri di internet. Il web come lo conosciamo oggi viene spesso accostato agli Stati Uniti, patria dei grandi colossi del multimediale e dei social, ma non tutti sanno che c’è anche un po’ di Carrara nell’innovazione che ha portato a una rivoluzione nel modo di comunicare, che velocemente ha cambiato i nostri modi di relazionarci con le persone, informarci, vivere quotidianamente. L’altra mattina le classi dell’Istituto Galiei indirizzo Telecomunicazioni, ospitati nei locali della vicina parrocchia Maria Santissima Mediatrice di Avenza, hanno ascoltato dalla voce di uno dei protagonisti, Antonio Blasco Bonito, il modo in cui, un po’ in sordina, il 30 aprile del 1986, a Pisa grazie al lavoro di collaborazione di molti ricercatori e tecnici del Cnr, l’Italia ha avuto un ruolo di primo piano nella nascita di quello che noi oggi chiamiamo internet.

Gli studenti, accompagnati dai loro insegnanti proff Claudia Tomasi, Silvio Lavoratori, Piergiorgio De Rito e Fabio Menconi hanno trascorso un paio d’ore con Blasco Bonito parlando di aspetti tecnici, ma anche della sua formazione scolastica (ex studente dell’ITI a Roma) e delle sua esperienza di vita, di relazioni e amicizie che hanno fatto da sfondo a quell’impresa che è entrata nella Storia. Un’occasione concreta per fare toccare con mano ai ragazzi gli esperti che sono riusciti a cambiare le nostre vite.