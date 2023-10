Quasi 600 punti luce Consorzio di bonifica illuminato a led Vantaggi economici e ambientali

Il Consorzio di Bonifica Toscana Nord è tutto illuminato dai Led. Conclusa la sostituzione totale dei 593 punti luce dislocati nelle sedi e negli impianti idrovori. Un lavoro che ha permesso di ottimizzare l’utilizzo dell’energia elettrica, ridimensionando la potenza dove era eccessiva e ottimizzandone l’utilizzo con l’ausilio dei sistemi crepuscolari e riduttori di intensità automatici per gli ambienti esterni. "Un percorso di efficientamento energetico avviato 4 anni fa – spiega il presidente Ismaele Ridolfi – che ci ha portato oggi a ridurre i consumi di energia di 70mila kwh l’anno, pari a una minore spesa in bolletta di circa 26mila euro. Vantaggi economici ma anche ecologici perché il minor consumo di energia si traduce in una diminuzione immediata di CO2 pari a 38 tonnellate annue che non vengono emesse in atmosfera".