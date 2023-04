Quasi 200 bancarelle per la fiera di San Marco

Oggi è il giorno della tanto discussa fiera di San Marco, quella contestata dal parroco don Marino Navalesi, da cittadini e commercianti per quei venti banchi sul viale 20 Settembre. Ma oggi è soprattutto l’odore delle torte di riso, i tordelli fatti a mano e mangiati nel giardino di Casa Pellini, gli odori delle grigliate nei giardini, famiglie riunite, la messa a San Pietro e l’immancabile festa pesca di beneficenza. La fiera di San Marco per Avenza è soprattutto questo: l’occasione di trascorrere una festa in compagnia di famigliari e amici. Una fiera che come sempre attirerà centinaia di presenze, e quest’anno vista la pubblicità fatta dal Comune è presumibile un aumento della percentuale di visitatori. Un totale di 196 postazioni tra banchi e bancarelle, dislocate in un percorso che comprende quasi tutto il centro storico. I banchi saranno dislocati lungo via Giovan Pietro, saliranno in via Toniolo e gireranno sulla via Carlo Sforza. Da via Giovan Pietro ci sarà una diramazione di bancarelle in via Marina e una in via Campo d’Appio, che si ricollegherà ai banchi sul primo tratto del viale 20 Settembre fino alla rotonda della Centrale. Entrando nel circuito del centro storico la collocazione prevede di occupare via Gino Menconi, via Argine Sinistro, via Luni, piazza Finelli e piazza Lucetti. A fare da cornice alla tradizionale fiera quest’anno ci saranno i falconieri e la fattoria didattica della Coldiretti. Alessandra Poggi