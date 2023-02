Quasi 1500 spettatori in 5 spettacoli

CARRARA

Quasi 1.500 spettatori in cinque giorni. Fra stagione teatrale, il concerto di Ort e la serata dedicata a Fabrizio De André, il pubblico non si è mai fatto attendere al Teatro Animosi. In piazza De André si sono tenuti cinque spettacoli in sei giorni: Giuseppe Caderna e Euridice Axen con ‘Zio Vanja’ di Anton Checov per la regia di Roberto Valerio, l’Orchestra della Toscana che, per il suo ritorno in città dopo 11 anni di assenza, ha proposto un concerto ispirato al carnevale per la direzione di Diego Ceretta con Giuseppe Gibboni al violino. Sabato, 18 febbraio, Chiara Riondino è stata la grande protagonista di una serata iniziata con l’intitolazione ufficiale della piazza a Fabrizio De André alla presenza di Dori Ghezzi, infine, domenica 19 ha chiuso questa settimana speciale lo spettacolo della stagione teatrale ‘Feste’ della compagnia Familie Floz. Complessivamente sono stati 1.455 gli spettatori nei cinque giorni di spettacolo con il concerto di Chiara Riondino che ha fatto registrare il tutto esaurito con ben 365 presenze.

"La cultura può e deve essere un fortissimo strumento di rilancio e di rinascita della nostra città e in quest’ottica il nostro magnifico teatro degli Animosi deve avere un ruolo sempre più centrale – dice la sindaca Serena Arrighi -. Credo che spesso i numeri abbiano un impatto maggiore di tante parole e queste quasi 1.500 presenze divise in tutta la settimana fanno ben capire quanto sia importante che tutta la città, a ogni livello, lavori in questa direzione. Come amministrazione è un nostro obiettivo concreto quello di aprire sempre di più, e sempre più spesso, gli Animosi, lavorando sulla programmazione e, magari, facilitando anche le procedure di affitto e abbassandone i costi". Tanta gente a teatro e tanti spettacoli di qualità – aggiunge l’assessore alla Cultura Gea Dazzi -. Nella passata settimana gli Animosi hanno ospitato spettacoli diversi e pensati per un pubblico eterogeneo, ma la risposta di Carrara è sempre stata ottima. Questo rappresenta per noi uno stimolo per continuare a lavorare per migliorare sempre più l’offerta del nostro teatro".