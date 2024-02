Quaresima di solidarietà. La colletta del vescovo per i popoli della Terra Santa

Stasera alle 21 in cattedrale, il vescovo monsignor Mario Vaccari presiederà la messa con il rito dell’imposizione delle Ceneri. Inizia oggi la quaresima e secondo la tradizione della Chiesa, digiuno, preghiera e carità sono i tre atteggiamenti per vivere in pienezza questo periodo. Il vescovo Vaccari ha rilasciato un messaggio disponibile anche sul canale YouTube della diocesi apuana nel quale fa riferimento alle parole che papa Francesco ha dedicato alla Quaresima. "La libertà – ha detto il vescovo - non è fare ciò che si vuole, ma liberarsi dagli idoli e dalle seduzioni che il nostro cuore subisce dal mondo e dalla realtà. Il tema del deserto, come indicato dal Santo Padre, è importante, perché solo cercando il silenzio interiore è possibile vedere cosa c’è in fondo al proprio cuore: nel deserto si perdono quelle sicurezze delle “zone di conforto” a cui noi tendiamo". "Saper quindi riconoscere gli idoli che ci incatenano ai nostri egoismi, è il primo passo nel cammino verso la libertà, insieme a quelle domande che ci parlano dell’attenzione nei confronti della realtà che al di fuori di noi. Risulta importante dunque farsi interpellare dalle sofferenze che ci sono intorno, a partire dalle guerre, dai popoli che migrano, dai rifugiati, dai poveri e dalle persone che sono vittime dei soprusi e della potenza degli uomini".

In questo senso, monsignor Vaccari ha fatto riferimento alla Colletta nazionale indetta dai vescovi italiani, in programma domenica, quando in tutte le chiese italiane, avverrà una raccolta di offerte per le popolazioni coinvolte nella guerra che sta coinvolgendo la Terra Santa, provocando distruzioni e sofferenze. Un gesto concreto di vicinanza e di solidarietà che si unisce alla preghiera per la pace.