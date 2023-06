Quando lo sport è comunità Una giornata per celebrarlo

Il conto alla rovescia è partito. Domenica si celebrerà a Montignoso la Giornata Nazionale dello Sport, un evento realizzato grazie alla collaborazione tra l’amministrazione comunale e il Coni. L’evento sarà caratterizzato da una vasta gamma di attività sportive che abbracceranno diverse discipline, dai tradizionali sport di squadra come la pallavolo e il minibasket, alle attività individuali come karate e pesca. Ci saranno opportunità per tutti di partecipare e sperimentare la gioia dello sport, saranno organizzate competizioni e dimostrazioni, fornendo un’esperienza coinvolgente per tutti i partecipanti.

Sono tre i luoghi scelti per lo svolgimento delle attività: la Green Beach del Cinquale dalle ore 9,30 alle 13, il parco di Villa Schiff e la piazza del Comune dalle 17 alle 21. All’interno di Villa Schiff è inoltre in programma alle ore 18 il convegno “La Bioenergetica e la Psicometricità con bambini e adolescenti. Il gioco, lo sport e la crescita emotiva”, seguirà la presentazione del libro “Mylle sfumature di azzurro-Storie vincenti di vita e di sport”. Alla presentazione del programma per il Comune di Montignoso erano presenti il sindaco Gianni Lorenzetti, il delegato allo sport Stefano Del Giudice, gli assessori Giorgia Podestà, Gina Gabrielli, Giulio Francesconi, la delegata Elonora Petracci e la dirigente Nadia Bellè che all’unisono "ringraziano il Coni e tutte le associazioni sportive che domenica daranno vita ad una grande festa per lo sport. In questi anni abbiamo investito molto sulle infrastrutture sportive e per l’attività motoria – sottolineano – abbiamo realizzato la nuova pista ciclabile, nuove palestre, abbiamo investito sullo stadio rendendolo polifunzionale e infine il nostro fiore all’occhiello la Green Beach del Cinquale". "Un’amministrazione attenta che accompagna la crescita delle persone attraverso lo sport fin dalle scuole, ne sono testimonianza i tanti progetti che vengono svolti nel corso dell’anno. Lo sport unisce, superando barriere di nazionalità, età, genere e cultura. Il valore dello sport risiede anche nel suo potere di creare un senso di comunità e di promuovere l’inclusione sociale".

Infine per il Coni erano presenti il presidente provinciale Vittorio Cucurnia accompagnato dalla delegata Alda Mannini: "Grazie alla preziosa collaborazione con il Comune di Montignoso e con Aics provinciale saranno presenti diverse discipline sportive tra spiaggia e paese, in maniera da coinvolgere tutto il territorio. Nel nostro caso specifico ci saranno postazioni diffuse in varie località dell’accogliente comune di Montignoso. Sarà l’occasione per passare una bella giornata di promozione e formazione sportiva all’aperto e per il pubblico, che auspichiamo numeroso, per prendere contatto con le molte discipline sportive presenti. Oltre alle attività introduttive per bambini ce ne saranno anche per adulti, tra cui lo yoga e ila Taijiquan, ma anche il tiro con l’arco. Siate pronti a vivere un’esperienza indimenticabile mentre ci immergiamo nell’energia e nella passione dello sport".