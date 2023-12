Quando l’arte si può toccare: "Carrara città molto complessa. Ma non riuscirei mai a lasciarla"

di Daniele Rosi

Un’arte che non solo si osserva, ma la si può accarezzare. Forme che esprimono emozione, forza e tanti sentimenti, in un quadro di una scultura in cui non è solo l’occhio a godere di queste sensazioni, ma lo è anche il tatto. Un’esperienza sensoriale forte e definita, ma allo stesso tempo in grado di lasciare spazio a più interpretazioni, che rappresenta molto bene l’arte di Beatrice Taponecco. Cresciuta nella vicina Sarzana e laureata in Scultura all’Accademia di Belle Arti di Carrara, allieva di Pier Giorgio Balocchi, con cui oggi condivide vita e professione, Beatrice lavora al Polo delle Arti di San Martino alla ‘Cooperativa Scultori’, oltre al suo atelier a Torano.

La scultrice, nonostante la giovane età, ha già vinto numerosi concorsi di scultura sia in Italia che all’estero, partecipando inoltre a simposi internazionali ed esposto in mostre collettive e personali. E proprio in uno dei luoghi in cui questa arte viene realizzata, nell’atelier di Torano, Beatrice ci ha aperto le porte, entrando in un luogo, complice anche lo sfondo delle Apuane, in cui il tempo pare essersi fermato.

"Rispetto ad altri materiali, ho sempre dato priorità al marmo – spiega Beatrice – che sento essere il mio habitat. Un materiale nobile e prezioso a cui non rinuncerei per la mia arte. Adoro modellare il marmo Statuario". Nel ripercorrere la sua carriera professionale, spazio anche ad alcuni pensieri su Carrara e sulla sensazione di non poter fare a meno di questa realtà, indirettamente ispiratrice del suo lavoro.

"Carrara è una città affascinante – prosegue l’artista – e in cui riesco ad avere la giusta carica e ispirazione per portare avanti le opere. E’ una città talvolta complicata, ma nonostante tutto, risulta comunque difficile abbandonarla". L’arte ‘tattile’ di Beatrice, come più volte si è sentita dire da molte persone, ovvero un’arte che invoglia a toccare l’opera non limitandosi alla sola visione, sarà possibile goderla fino al 4 febbraio nella Project Room del Mudac a Carrara nella mostra ‘Sentire la forma’. Una mostra in collaborazione con l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti e del Club Alpino Italiano di Carrara.

Con la musica di Andrea Nicoli e la disposizione al buio di cinque statue, grazie anche a un confronto con le persone non vedenti, l’idea è proprio quella di esaltare i valori tattili, permettendo di avvicinarsi alle opere con le proprie mani, accarezzarle e lasciarsi trasportare dalle sensazioni di ognuna di esse, relegando per una volta la vista a elemento prettamente secondario. Un’esperienza sicuramente unica nel suo genere che punta a lasciare un ricordo indelebile ai visitarori della kermesse.