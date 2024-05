Quando la tradizione incontra la fede. Si celebra l’antico rito dei Corpi Santi

A Virgoletta c’è una storia da riscoprire. Una storia che si ripete da secoli, ogni seconda domenica di maggio. Si tratta della devozione ai Corpi Santi. La sensibilità popolare non si accontenta di vivere alla presenza di Dio, che è nei cieli, ma ha bisogno di qualcosa di concreto, visibile e tangibile, come le reliquie. Molte chiese antiche sono piene di reliquie di santi, ma in nessuna parrocchia c’è una devozione così forte come quella che si ripete nella suggestiva frazione di Villafranca.

Basta entrare in chiesa per vedere un bellissimo altare in marmo, che custodisce i corpi dei santi Fausto, Agatopo, Pellegrina e Quinta. E’ un’opera d’arte che alcuni sostengono sia della scuola del Bernini, ma soprattutto un luogo di pellegrinaggio. Fu commissionato nel XVII secolo da Alessandro, Mattia e Gabriele della famiglia Dalla Porta di Virgoletta, trasferitasi a Roma e lì molto influente. Fu grazie a questa famiglia che Virgoletta ottenne le reliquie intorno al 1666: a quell’epoca il sacerdote Mattia Dalla Porta, di origini virgolettesi, era il canonico di Santa Maria dei Martiri a Roma, meglio conosciuto come Pantheon e il nipote Gabriele, seguendo le sue volontà, donò al borgo lunigianese i Corpi Santi.

Tradizione vuole che furono trasportati da Roma dentro casse, a dorso di muli e con grade solennità. Oltre alle reliquie sistemate sotto l’altare maggiore, dentro una cassa, ne esistono altre, in varie forme, che si vedono in una nicchia, sulla sinistra dell’altare quando si entra in chiesa. Anche queste sono state dono alla propria terra della famiglia Porta, pur abitando a Roma continuavano a sentirsi orgogliosi di essere originari di Virgoletta. Ancora oggi i discendenti sono parte attiva delle celebrazioni, la grande responsabilità della custodia dei Corpi Santi fa sì che durante la celebrazione del sabato sia un famigliare dei Dalla Porta ad aprire la teca dove sono contenute le reliquie, per consegnarle al sacerdote che le pone sull’altare fino al lunedì, giorno in cui termina la festa e vengono riposte.

Quest’anno in particolare è arrivato il vescovo, fra Mario Vaccari, la domenica, per la celebrazione delle cresime ai ragazzi e per la processione lungo le vie del paese. La chiesa parrocchiale dedicata a i santi Gervasio e Protasio custodisce anche altri tesori, come gli abiti preziosi con lo stemma della famiglia Porta, conservati con cura delle signore che si occupano della chiesa. Un dono che dimostra in modo tangibile, ancora oggi, l’attaccamento del religioso alla sua terra e che rinvigorisce da secoli la fede della comunità.

