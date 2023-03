Quando a cercare fortuna all’estero eravamo noi

Il nostro paese è fondamentalmente un popolo di migranti: lo è stato nella storia e lo è anche oggi. Infatti il popolo italiano è sempre stato caratterizzato per forti tassi di emigrazione. Dal 1861, l’anno dell’Unità d’Italia, al 2020, circa 31 milioni di cittadini italiani hanno lasciato il paese d’origine e più di 19 milioni non hanno mai fatto rientro. La causa principale dell’emigrazione italiana fu la povertà, dovuta alla mancanza di terra da lavorare, specialmente nell’Italia meridionale. Si può suddividere l’emigrazione italiana in tre fasi temporali: la cosiddetta grande emigrazione, che avvenne tra la fine del XIX secolo e gli anni trenta del XX secolo (dove fu preponderante l’emigrazione verso le Americhe oppure l’Australia), l’emigrazione europea, che ha avuto inizio negli anni Cinquanta e che è terminata negli anni Settanta del secolo scorso, e la nuova emigrazione, che è iniziata all’inizio del XXI secolo a causa della grave crisi economica del 20072008. Questo terzo fenomeno migratorio ha una consistenza numerica inferiore rispetto ai due precedenti e interessa soprattutto i giovani, spesso laureati, tant’è che viene definita come una vera “fuga di cervelli” . Coloro che emigrano preferiscono mete come paesi dell’Unione Europea o gli USA. Per quanto riguarda il numero degli Italiani residenti all’estero, gli iscritti all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero), a gennaio 2021, risultano 5.652.080. Mentre l’Italia ha perso quasi 384.000 residenti sul suo territorio nel 2020, “ne ha guadagnati” 166.000 all’estero. Dal 1980 la tendenza si è invertita drasticamente ponendo, l’Italia di fronte a un fenomeno opposto, quello dell’immigrazione.