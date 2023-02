"Quadro ambientale drammatico: urgente realizzare le bonifiche"

I dati della sesta edizione dello studio epidemiologico nazionale Sentieri devono spingere le istituzioni ad accelerare su bonifiche, registro tumori e studi epidemiologici. Lo chiede il consigliere comunale di Carrara, Cosimo Ferri, alla luce della pubblicazione del nuovo report che riguarda i Sin italiani. Uno studio che "conferma una situazione drammatica nei comuni di Carrara e Massa per quanto riguarda la mortalità in eccesso, dovuta a tumori ed altre malattie riconducibili all’inquinamento. Il tema ambientale deve essere prioritario per completare le bonifiche – prosegue Ferri -. Gli autori sottolineano la necessità di effettuare anche uno studio epidemiologico di micro area, per indagare la situazione sanitaria nelle zone ancora contaminate. Questo studio, approvato e finanziato dalla giunta regionale già da dicembre 2019 si è poi bloccato a causa di problemi legati alla tutela della privacy dei dati sanitari. E inaccettabile, perché lo studio potrebbe essere realizzato utilizzando dati anonimizzati".

In ultima istanza, poi, il consigliere di Carrara si rivolge alla Regione Toscana per "attuare finalmente un registro tumori certificato Airtum specifico per Massa Carrara, più volte richiesto, ma mai concesso, adducendo la motivazione che sarebbe già sufficiente quello regionale. A noi non basta, chiediamo il registro tumori per la nostra provincia". Sulla necessità di indagare più a fondo interviene anche Alberto Rutili, della sezione di Massa Carrara dei Medici per l’ambiente (Isde).

"La ricerca conferma che la situazione è ancora preoccupante. Rispetto alla mortalità generale esiste ancora un eccesso di mortalità del 10,2 per cento nei maschi e del 17,7 nelle femmine. Il documento mostra il rapporto delle patologie correlate alla situazione ambientale e i ricoveri ospedalieri. Sono in eccesso tumori del fegato, della pleura, della mammella, testicolo, leucemie e asbestosi. Nelle età giovanili, si osserva un eccesso tra i maschi per tutti i tumori, specialmente nella fascia 20-29 anni. I dati analizzati si riferiscono agli anni fino al 2018, quindi sono ‘vecchi’ anche rispetto a quelli analizzati dal Coreas nel 2021". Ed è per questo che Rutili spinge per attuare la delibera del 2019 per approfondire i dati e applicare "i provvedimenti programmati oltre tre anni fa".