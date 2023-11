Pusher anche in carcere. Ingerisce 4 ovuli di droga

Nemmeno in permesso-premio dal carcere ha perso il vizietto di procurarsi droga da vendere ai clienti, nella fattispecie fra altri detenuti della casa circondariale Villa Andreino a La Spezia. Così ha ingerito cinque ovuli con dentro sostanza stupefacente con l’obiettivo di introdurli in cella. I loschi traffici di un uomo di 40 anni, tunisino senza fissa dimora, sono stati però scoperti grazie all’intuito degli agenti della polizia penitenziaria di servizio in carcere, che già nei giorni scorsi aveva bloccato l’ingresso in cella di droga e sim telefoniche e aveva quindi intensificato i controlli anche attraverso l’ausilio delle telecamere di videosorveglianza, con personale appostato sia all’esterno che all’interno della casa circondariale. L’attività di indagine messa in atto indicava proprio nei detenuti in permesso premio, i possibili ’spacciatori’ in carcere di sostanze stupefacenti.

E così al ritorno in carcere (insieme al fratello) dal ’permesso premio’ concesso dal magistrato di sorveglianza di Massa, non è sfuggito agli agenti l’atteggiamento sospettoso e nervoso del tunisino. A quel punto, per vederci chiaro, gli agenti della polizia penitenziaria, su autorizzazione del procuratore della Repubblica Antonio Patrono, lo hanno accompagnato in ospedale dove gli esami hanno messo in luce la verità: all’interno dell’orifizio anale il 40enne aveva cinque ovuli di droga (eroina e cocaina e buprenorfina, usata nelle cure per la dipendenza da stupefacenti). Qualcosa anche di altamente pericoloso per la salute del detenuto stesso qualora si fossero lacerati.

Si tratta di un potenziale traffico stroncato dagli agenti della polizia penitenziaria di La Spezia al termine di un’operazione non semplice perchè l’uomo, nel timore di essere scoperto, si è scagliato con violenza contro gli agenti proprio per sottrarsi all’esame. Ma gli è andata male: la sua ’bravata’ gli è costato l’arresto. L’uomo ora a disposizione del sostituto procuratore della Repubblica Monica Burani e del gip del Tribunale della Spezia.

"Continuano i ritrovamenti di droga negli istituti di pena liguri – commenta Guido Pregnolato, segretario ligure del sindacato di categoria Uspp – le carceri sono diventate piazze di spaccio per la criminalità organizzata che trasforma la detenzione in un business. Bisogna dotare la polizia penitenziaria di strumenti tecnologicamente avanzati e rinforzare numericamente l’organico". Quindi i complimenti "ai colleghi del reparto spezzino per la brillante operazione".