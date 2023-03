Pulizie di primavera da Colonnata a Cima d’Uomo

Pulizie di primavera per il gruppo sentieristica del Cai di Carrara che nei gironi scorsi è intervenuto sul sentiero numero 195. Otto soci volontari divisi in due squadre hanno operato nel tratto da Colonnata fino a Cima d’Uomo ripristinando la segnaletica orizzontale e tagliando alcuni alberi caduti sul sentiero. L’altra squadra è salita per il Monte Tamburone (direzione Cima Gioia, David) dove si è provveduto al decespugliamento, la rimozione dei rami secchi e alla sistemazione del fondo calpestatile, oltre che al ripristino della segnaletica orizzontale e al taglio di alberi caduti sul sentiero. In particolare è stato ripristinato un tratto interessato dal cedimento del terreno che rendeva pericolosa e difficile la percorrenza.

Il sentiero 195 è uno dei più belli del nostro comprensorio, valorizza l’attività escursionistica a Colonnata richiamando nel borgo – noto per il lardo e per le cave – anche questo tipo di turismo. Il tratto verso il Monte Tamburone è stato aperto solo pochi anni fa ma è già molto apprezzato e utilizzato anche da turisti stranieri e guide ambientali.