Pulizie al Pomario Ducale "Ok, ma più trasparenza"

Sono in corso operazioni di pulizia di quello che era il giardino di delizie creato da Alberico Cybo Malaspina, noto ai massesi come Pomerio o Pomario, giardino in gran parte pubblico che si era trasformato in un roveto. "L’operazione – dice il presidente di Italia Nostra, Bruno Giampaoli – in effetti sembra molto accurata, a differenza di altre parziali e superficiali fatte negli scorsi anni e mostra già la straordinaria bellezza di questo luogo. Ovviamente la pulizia non potrà limitarsi all’asportazione dei rovi e delle canne ma alla loro completa eradicazione quindi dovrà essere compiuta una profonda aratura del terreno. Bene che si proceda, meno bene però che non venga data alcuna spiegazione di cosa è previsto per il recupero dell’agrumeto; a tal riguardo la città è stata tenuta all’oscuro e non sarebbe accettabile che per un sito così importante si proceda ad una piantumazione indiscriminata di agrumi senza tener conto delle sue peculiari caratteristiche e della sua destinazione". Giampaoli torna a chiedere ancora una volta che venga reso noto il progetto esecutivo di questo recupero "se effettivamente esiste e anche di sapere come si intende procedere per quanto riguarda l’area i propriamente detta ex Cat dove sembrerebbe che il progetto preliminare preveda assurdità come strade inutili, rotatorie senza senso nonché l’abbattimento dell’edificio ora utilizzato come Museo della Resistenza".

"Chiediamo anche agli amministratori che sortiranno dalle elezioni amministrative – conclude – di impegnarsi per recuperare al pubblico anche l’area attualmente privata e di cercare, superando le resistenze della Sovrintendenza, di spostare l’arco di Pasquino e Pasquina nelle sua precedente posizione in modo che torni a essere l’ingresso del giardino".