"Pulizia, mostre e turismo: un successo"

Il Partito democratico promuove a pieni voti la pulizia della città e gli eventi estivi. "Impressioni positive quelle emerse nella riunione sul tema della stagione estiva – scrive il segretario del Pd Carrara centro Luciano Morotti –. La sensazione diffusa è che la città sia più pulita e meglio curata e per questo solo fatto, abbia attirato molti visitatori e turisti, sorprendendo favorevolmente chi l’ha visitata. Sarà importante affrontare prima della prossima stagione estiva il problema della sicurezza, della fontana di piazza d’Armi che si trova vicino al Palazzo del Principe". "Le numerose manifestazioni, ben organizzate – prosegue Morotti –, hanno richiamato un buon numero di persone e ciò ha favorito una ripresa delle attività economiche, soprattutto nel settore della somministrazione. Con piacere abbiamo notato e quindi ringraziamo, l’impegno dei commercianti, della Pro loco e di varie associazioni, che mettendosi insieme hanno dato un valido contributo alla riuscita di tante manifestazioni. La presenza di tanta gente, famiglie, giovani e bambini al di fuori di Con-vivere, è di buon auspicio per il futuro. Al successo della stagione estiva ha contribuito il grande evento che ha avuto protagonista il nostro concittadino Francesco Gabbani, che speriamo possa essere ripetuto nei prossimi anni e che si offra la possibilità di coinvolgere altri nostri concittadini famosi che già si sono fatti un nome in campo artistico". "Sarà necessario organizzare meglio i programmi per evitare sovrapposizioni di eventi di importanza significativa –conclude il segretario –, istituendo un unico tavolo che coordini le attività, migliorando ulteriormente la qualità delle manifestazioni".