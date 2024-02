Paladini dell’ambiente in azione. Ripuliti dai rifiuti boschi e canali

Fivizzano (Massa Carrara), 24 febbraio 2024 – Gli incivili continuano a creare discariche abusive e situazioni di degrado su tutto il territorio. E i volontari intervengono per ripulire l’ambiente, in sostegno agli enti pubblici che non riescono a fermare i sempre numerosi “pirati della spazzatura”. Le ultime azioni a tutela dell’ambiente sono state fatte nei boschi e nei canali delle frazioni fivizzanesi di Mezzana e Mozzano.

Una giornata intensa di lavoro quella di domenica per un cospicuo numero di volontari che, muniti di guanti e rastrelli, hanno setacciato boschi incolti, e canali intorno alle due borgate della Valle del Lucido. L’obiettivo era raccogliere i moltissimi rifiuti di ogni genere scaricati ovunque in mezzo alla natura dagli incivili che continuano a trattare l’ambiente con disprezzo.

La squadra di volontari è stata organizzata dall’assessore del Comune di Fivizzano Giovanna Gia che ha partecipato in prima persona all’intervento di pulizia. E a fine giornata sono stati moltissimi i sacchi neri riempiti di ogni genere di immondizia recuperata negli angoli più verdi del territorio.

"Una giornata ecologica sotto ogni profilo, resa possibile grazie ad un gruppo di volontari che hanno dato la loro disponibilità con grande dedizione – spiega il vicesindaco Giovanni Poleschi –. Hanno raccolto una notevole quantità di rifiuti sul territorio e già hanno provveduto a portarli a destinazione. Tutta l’operazione è stata gestita dall’assessore Giovanna Gia. A breve, in altra zona, verrà organizzata un’ulteriore giornata ecologica in maniera da ripulire boschi e campagne da tutte le lordure che persone senza riguardi vi hanno gettato senza curarsi, oltrechè dell’immagine, soprattutto dei danni arrecati all’ambiente."