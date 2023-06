Pugno duro dei vigili urbani Due patenti ritirate, raffica di multe

Oltre 50 automobilisti sottoposti a controlli, due patenti ritirate e diverse sanzioni amministrative rilevate e accertate dagli agenti in servizio. E’ il bilancio delle verifiche effettuate dal personale della polizia municipale di Massa durante la serata di venerdì. Un monitoraggio del territorio che rientra negli indirizzo dei controlli stradali a contrasto della guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche e droghe. I controlli programmati dalla polizia municipale, guidata dal comandante Giuliano Vitali, hanno visto l’impegno di 12 agenti e 2 ufficiali. I servizi saranno ulteriormente implementati nei mesi di luglio ed agosto, al fine di arginare il crescente numero di incidenti che vedono coinvolti soggetti in stato di alterazione fisica, che spesso dopo l’incidente si danno alla fuga. I controlli sono stati svolti a Marina di Massa e proseguiranno nei mesi a seguire anche in diverse zone cittadine.