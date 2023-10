Pucci si laurea con una tesi sul fondo Spini

Lo scorso martedi alla facoltà di Scienze archivistiche e biblioteconomiche dell’Università di Firenze, si è brillantemente laureata con votazione 110 e lode, Federica Pucci discutendo una tesi dal titolo ’Il fondo librario Giorgio Spini. Dalla catalogazione alla valorizzazione della collezione donata alla biblioteca civica Salucci-Spini di Aulla’. L’elaborato di tesi, che ha visto come relatore il professor Mauro Guerrini e correlatore il professor Franco Neri, ha preso in esame la raccolta libraria personale di Spini, donata nel 2012 dagli eredi Valdo, Daniele e Debora al Comune di Aulla: 8000 volumi, in precedenza conservato all’interno dell’abitazione di Fiesole, e al momento catalogato per un terzo della sua interezza dall’associazione Surus, grazie al contributo 8x1000 della Chiesa Valdese. L’opera di Studioso manifestata da Giorgio Spini attraverso numerose e importanti pubblicazioni, che spaziano del Seicento alla contemporaneità, dalla storia del pensiero politico a quella del protestantesimo italiano, dal Rinascimento toscano agli Stati Uniti, consente di classificarlo come uno dei maggiori storici italiani del Novecento. La tesi ripercorre le fasi che hanno determinato la donazione e quelle successive relative alla catalogazione, si sofferma in un’ampia descrizione biografica di Giorgio Spini e si sviluppa nella descrizione della consistenza del fondo e delle principali tematiche emerse dall’analisi del patrimonio. La tesi si conclude con la presentazione delle iniziative già organizzate. Presenti alla discussione di tesi i figli di Giorgio Spini, Daniele e Valdo, da sempre legati al territorio di Massa Carrara e in particolare alla Lunigiana. Per loro la tesi diventa un importante ed ulteriore strumento utile alla conoscenza e alla fruizione del fondo Spini e della Biblioteca Civica Salucci-Spini di Aulla.