Pubblico spettacolo Pronta la commissione

Arriva il decreto sindacale del primo cittadino Gianni Lorenzetti sulla composizione della commissione comunale Vigilanza pubblico spettacolo. Il gruppo resterà in carica per tre anni. La neonata commissione avrà dei compiti diversi da quella provinciale. Oltre al primo cittadino i nomi sono: il comandante di polizia municipale Mazzino Martinelli (Alessandro Franchi supplente), i medici Rosa Maria Luzzoli, Maria Giulia Bianchi, Lorenza Giannarelli, SergioVivaldi. I tecnici del Comune Giovanni Ramagini, Lorenzo Lenzetti, Beatrice Bonizzi, Stefano Taccola. Per i vigili del fuoco: Francesco Filippone, Pietro Armenia, Francesco Biasci, Antonio Salzano, Mario Luca Lavorini. L’esperto in elettrotecnica Antonio Giorgini e ci sarà anche l’esperto strutturista Massimo Bertoloni.

Possono fare parte, su loro richiesta,un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali tra persone dotata di comprovata e specifica qualificazione professionale. "Alla commissione – si legge ancoraa nel decreto – sono aggregati,dove occorra,uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica,in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o dell’impianto da verificare, la cui individuazione è effettuata di volta in volta dal responsabile di settore competente,su segnalazione – conclude il documento firmato dal primo cittadino – dei rispettivi Ordini".