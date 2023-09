Pubblicato il bando per i servizi tecnici

Pubblicato l’avviso per la raccolta dei preventivi dei servizi tecnici del teatro. In attesa che vengano resi noti i titoli degli spettacoli del Teatro Animosi, il Comune ha deciso per un avviso pubblico per l’affidamento dei servivi teatrali. Gli operatori interessati in possesso dei requisiti previsti devono presentare il preventivo entro il 10 settembre. Sulla base dei preventivi pervenuti il Comune procederà con l’affidamento del servizio valutando quello che sarà giudicato il miglior preventivo economico, riservandosi la facoltà di non procedere all’affidamento se nessun preventivo risultasse conveniente o idoneo in relazione all’oggetto del contratto. L’ Importo complessivo a base di gara è pari a 68mila euro.

La documentazione è scaricabile sulla home page del sito del Comune all’indirizzo web.comune.carrara.ms.it e nella sezione bandi di gara e contratti in Amministrazione trasparente. Per ulteriori informazioni è possibile telefonare all’ufficio Teatro e Spettacolo del Comune al numero 0585641419, oppure scrivere a [email protected]