Pubblica Assistenza, altro rinvio Camminata slitta di una settimana

A causa del maltempo la camminata ‘Sconfinando’ della Pubblica assistenza dovrà nuovamente essere rinviata. Il trekking da Massa a Carrara che avrebbe dovuto partire domani alle 8,30 da piazza Aranci è stato rinviato a domenica 7 aprile per motivi di sicurezza legati alla pioggia, che metterebbe a rischio i partecipanti impegnati in percorsi in pendenza. A comunicarlo il presidente della Pubblica assistenza di Carrara, che nonostante i due rinvii è determinato a portare avanti l’iniziativa, che purtroppo è nuovamente rinviata con suo grande dispiacere. Chi volesse essere rimborsato può farlo telefonando al 335 52.998.09. Un rinvio che però potrebbe essere l’occasione di partecipare al trekking di domenica 7 aprile per tutti quelli che non si erano iscritti, sempre con partenza alle 8,30 da piazza Aranci e con percorso Sorgnano, Castelpoggio, Maestà, Noceto, Gragnana e ritorno a Sorgnano, dove alla Casa del popolo ad aspettare i partecipanti ci saranno taglierini nei fagioli e polenta con i funghi.