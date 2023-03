"Provvedimenti troppo blandi sugli anarchici"

"Provvedimenti insoddisfacenti verso gli anarchici. Non ci sentiamo sicuri, ne parlerò col Prefetto". Questo l’intervento di Nicola Pieruccini, commissario provinciale della Lega, in merito alle indagini della polizia dopo l’aggressione al gazebo della Lega. "Dall’esito delle indagini sembra ipotizzarsi il reato di rapina, mentre l’episodio si è configurato come una vera e propria guerriglia urbana da cui sono derivati gli episodi di violenza in tutta Italia pro-Cospito. La nostra città ha avuto un triste primato". Per Pieruccini i reati dovrebbero essere rissa, lesioni, saccheggio, devastazione e rapina, oltre ad aver impedito lo svolgimento di una campagna elettorale. "In quell’episodio le vittime sono state cinque donne – ha ricordato – mentre gli aggressori facevano parte di un corteo non autorizzato. Alcuni erano a contestarmi anche in occasione dello sbarco della Ocean Viking, apostrofandomi con il megafono. Mi chiedo come si possa vivere in tranquillità se non vengono presi provvedimenti. Dopo la rilevanza nazionale dell’incidente della scorsa estate, che ha portato Matteo Salvini, chiedo perché non siano stati presi provvedimenti adeguati, e proprio per questo chiederò appuntamento al Prefetto". Del solito avviso anche il consigliere Andrea Tosi: "Dopo aver subito l’aggressione constatando una violenza inaudita – aggiunge Tosi – non mi sento sicuro nell’organizzare gazebo di propaganda".