Provoca un incidente e scappa. Preso dalla polizia e denunciato

E’ finito con l’auto contro una macchina ferma allo stop e poi si è dato alla fuga, a piedi, per i campi ma è stato rintracciato e denunciato dalla polizia. Guidava in stato di ebbrezza. Ma andiamo con ordine. Intorno alle ore 1.30 di ieri notte una pattuglia della squadra volante della Questura di Pisa è intervenuta sull’Aurelia, alla periferia della città della torre, a seguito di un incidente stradale tra due autovetture. Sul posto veniva accertato che un uomo di 43 anni, residente a Massa, mentre procedeva in direzione di Pisa, perdeva il controllo dell’auto sbandando su un cordolo e impattando violentemente contro un’altra macchina ferma allo stop dell’intersezione stradale. A causa del forte impatto, quest’ultimo veicolo si è addirittura ribaltato. Il massese, dopo lo scontro per lui senza conseguenze, tentava di allontanarsi tra i campi adiacenti con il favore del buio, ma i poliziotti, subito intervenuti sul posto, sono riusciti a intercettarlo e a bloccarlo poco dopo.

L’uomo è stato subito sottoposto ad accertamento del tasso alcolemico, i cui risultati hanno evidenziato che era superiore di circa il quadruplo rispetto al limite consentito dalla legge. Pertanto l’uomo è stato denunciato alla procura della Repubblica di Pisa per guida in stato di ebbrezza, con la duplice aggravante di avere provocato un incidente stradale e di avere omesso i soccorsi ai terzi coinvolti. Gli agenti di polizia hanno anche proceduto al ritiro della sua patente di guida e a sottoporre a sequestro il veicolo condotto dal massese. L’altra persona coinvolta nell’incidente è un giovane di 30 anni residente a Massarosa. Nonostante la violenza dello scontro, il giovane è risultato anche lui apparentemente illeso. In ogni caso è stato fatto accompagnare, a scopo cautelativo, al Pronto soccorso di Pisa per più approfonditi ed esaustivi accertamenti.