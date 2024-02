Provincia, quattro liste alle urne. Centrodestra avanti ricompattato

Quattro liste per conquistare l’assemblea della Provincia di Massa Carrara, una sfida che crea nuovi e a volte curiosi equilibri politici. Così succede che Italia Viva si presenti con una propria lista, l’unica con il simbolo del partito, assieme ad alcuni civici, con nomi tutti lunigianesi e un impegno sulla carta votato soprattutto alla lotta al dissesto e alla diminuzione del rischio idraulico, con un occhio di riguardo per tutti i versanti montani. I candidati saranno Mirco Martinelli, Emma Elisabetta Cornelli, Antonio Ferrari Vivaldi, Gianroberto Stefano Costa, Lucia Boggi. "Abbiamo un progetto da portare avanti – spiega il coordinatore provinciale di Italia Viva, Claudio Novoa – per dare voce alle aree montane, non solo quelle periferiche ma anche della costa, che hanno bisogno di maggiore attenzione, per combattere il dissesto, avere strade sicure, migliorare le politiche per la residenzialità. Una lista che è anche un segnale forte: Italia Viva è presente in provincia. Siamo disposti a costruire rapporti e relazioni, noi sosteniamo la polistica del fare".

L’altra lista che andrà da sola è quella di Azione e socialisti, quelli che fanno riferimento a livello provinciale ad Angelo Zubbani per capirci. Perché se a Massa Azione è forza di governo insieme a Lega e Forza Italia, altrettanto fa a Montignoso dove esprime un consigliere di maggioranza col sindaco del Pd, Gianni Lorenzetti. In Provincia si cerca la ‘terza strada’ che è poi quella dettata dal nazionale dove è appena nata la federazione fra Azione e l’Associazione Socialisti Liberali. I candidati sono Silvia Magnani, Alfredo Camera, Claudia Mercanti, Secondo Novelli, Gino Baratta. "Pochi mesi fa è nata la federazione con l’Associazione socialisti liberali a livello nazionale – spiega Riccardo Pelliccia, segretario provinciale di Azione – e il primo impegno insieme saranno proprio le provinciali per poi proseguire il percorso alle Europee. E’ una lista che si ispira ai valori liberali e del riformismo".

Il centrodestra, spaccato in consiglio a Massa fra maggioranza e opposizione, e che era stato spaccato anche a Carrara poco prima durante le elezioni, si ricompatta nelle sue 4 anime. Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati correranno sotto l’egida di ‘Cambiamo Massa-Carrara’, lista presentata in maniera unitaria dai segretari provinciali del centrodestra, Nicola Pieruccini, Gianenrico Spediacci, Lorenzo Pascucci e Marco Guidi. "Siamo soddisfatti dell’ottimo lavora svolto all’insegna dell’unità del centrodestra e del sostegno delle forze civiche, tra cui anche il gruppo consiliare di Massa dei Civici Apuani – affermano –. Abbiamo candidato persone che hanno un’esperienza importante in ambito amministrativo e rappresentative delle peculiarità della nostra provincia". I candidati sono Omar Tognini, Irene Mannini, Bruno Tenerani, Loris Bernandi, Massimo Lecchini, Alberto Tarabella, Chiara Cavellini, Silvia Musso, Andrea Vinchesi e Federica Fumanti. Nota a margine: il centrodestra unito incassa il sostegno del gruppo Civici Apuani ma non del gruppo della lista Persiani Sindaco.

Sull’altra sponda la lista ’Centrosinistra per Massa-Carrara’ che racchiude varie anime, oltre al Pd. "Il rinnovo del Consiglio è un momento cruciale per il governo e lo sviluppo del territorio apuano. L’attenzione con cui la squadra è stata pensata a questo scopo ha portato alla formazione di un ottimo gruppo, a trazione femminile e giovanile" sottolinea la segretaria provinciale Elisabetta Sordi. I candidati sono Mario Bassi, Marzia Butteri, Giacomo Cariati, Dina Dell’Ertole, Benedetta Muracchioli, Eleonora Petracci, Claudio Ricciardi, Giorgio Santi, Giovanna Santi e Maria Grazia Tortoriello.