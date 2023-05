Provincia, progetto per rafforzare i trasporti Previste corse a domanda e tariffe integrate

Rafforzare l’efficacia della rete del trasporto pubblico (bus e treno) con servizi integrativi e più flessibili di mobilità condivisa è lo scopo principale del progetto che la Provincia ha presentato alla Regione Toscana chiedendo un finanziamento di 200 mila euro. "I fondi – spiega Katia Tomè, consigliera delegata al Trasporto Pubblico Locale – sono quelli che un decreto interministeriale del dicembre 2022 ha destinato alla promozione della mobilità condivisa e che la Regione Toscana ha poi suddiviso sulla base di un criterio demografico pubblicando un bando.

Con questa iniziativa puntiamo anche a rafforzare il TPL nelle aree a domanda debole caratterizzate da bassi livelli di servizio e da una bassa densità di popolazione". Quindi i ringraziamenti per i tecnici, in particolare la dottoressa Beatrice Gavarini, responsabile del Servizio Tpl della Provincia, e l’ingegner Massimo Ferrini, "per essere riusciti a creare un progetto completo e ambizioso pur avendo a disposizione pochissimo tempo. L’auspicio è che ora venga finanziato dalla Regione Toscana.

Il progetto prevede due tipi di intervento: servizi a domanda integrati con quelli della rete del Trasporto pubblico locale (extraurbani, ferroviari) in corrispondenza dei principali poli di interscambio in coincidenza con le corse Tpl e l’istituzione di tariffe integrate per l’utilizzo dei servizi di mobilità condivisa disponibili a tariffa agevolata per gli utenti. Saranno anche riorganizzate le localizzazioni dei punti di presa dei servizi di mobilità condivisa rispetto ai potenziali principali nodi dei servizi di trasporto pubblico (stazioni, fermate TPL)