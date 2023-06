Provincia, nuove opere ’Trovati’ altri tre milioni

La Provincia ‘trova’ altri 3 milioni a bilancio e li indirizza subito su opere necessarie per il territorio grazie a una doppia variazione, una di bilancio e una al Documento unico diprogrammazione 2023-2025. Gli atti sono stati approvati all’unanimità durante l’ultimo consiglio provinciale. La modifica più consistente riguarda gli oltre 2 milioni destinati alla costruzione di una nuova palestra per l’Istituto Galilei-Marconi di Avenza, a Carrara: si tratta di fondi che la Provincia si è aggiudicato sul Pnrr. La parte restante della variazione, 696 mila euro, deriva dall’applicazione di una parte dell’avanzo del consuntivo 2022 destinato agli investimenti. Ci sono altri 160mila euro sulla Strada provinciale 4 di Antona, nel comune di Massa: serviranno per il posizionamento di reti di contenimento in prossimità di due gallerie verso il Passo del Vestito. Come si ricorderà il tratto di strada era stato interessato da lavori di disgaggio e di messa in sicurezza e durante l’ultimo intervento un grosso masso era crollato dal versante in prossimità della galleria degli Uncini. Altri 50mila euro sulla Sp 22 dir di Bagnone Collesino, dove all’altezza del km 8 saranno posizionate reti paramassi in modo da consentire la riapertura della strada. Ancora 300mila euro saranno spesi in lavori di risanamento dei piani viabili delle strade provinciale portando la cifra di investimento annuale a quasi 1,2 milioni. Poi 158.200 euro serviranno per rinnovare il parco autoveicoli del servizio Viabilità della Provincia: in particolare saranno acquistati un escavatore e 3 autocarri con cassone. Infine 28.517 euro per l’Istituto Belmesseri di Pontremoli, per lavori di manutenzione straordinaria ai laboratori di odontotecnica.