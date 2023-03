Provincia, investimenti milionari Casse svuotate per la manutenzione

Un piano delle opere da 26 milioni e 600mila euro in tre anni, di cui oltre 19 nel primo, passa con il voto favorevole della maggioranza e l’astensione della minoranza al bilancio di previsione 2023-2025 della Provincia. "Non nascondo la difficoltà avute nell’approntarlo – ha detto il presidente Gianni Lorenzetti, illustrando il documento –. Forse il 2022 è stato l’anno in cui abbiamo tribolato di meno: venivamo dal Covid e avevamo tutta una serie di ristori dallo Stato che ci avevano consentito di fare un bilancio, anche se non ottimale. Quest’anno la guerra e il rincaro delle bollette energetiche di circa 280 mila euro, gli aumenti degli affitti per l’emergenza dell’alberghiero di Marina di Massa e per il Galilei di Carrara, la diminuzione dei contributi statali ci mettono nella condizione di avere difficoltà, insieme al problema più grave di tutte le province: il calo drammatico delle entrate principali costituite da Ipt e immatricolazione delle auto e Rca auto". Persi 1 milione e 300 mila euro nel 2022, quest’anno si prevede 600 mila euro in meno.

Spesa corrente sempre più in difficoltà: ci sono solo 50mila euro per la manutenzione ordinaria delle strade e 130mila per le scuole. Il costo del personale è sempre la voce maggiore: circa 5 milioni 400 mila euro. Poi quasi tre servono per l’ammortamento dei mutui, 1,6 per i consumi di energia elettrica e riscaldamento (scuole comprese), 384 mila euro per gli affitti (convitto, aule e cucine dell’istituto alberghiero e container per l’istituto Galilei-liceo Marconi di Avenza).

"Non so come potremo far fronte alle necessità come, solo per citarne alcune, il taglio dell’erba lungo la viabilità provinciale e la neve" ha detto Lorenzetti. A pesare sui conti della Provincia c’è il prelievo forzoso dello Stato, effetto della Finanziaria 2015: sui circa 15 milioni e 200 mila euro annui di entrate tributarie 11,880 per il contributo alla stabilità finanziaria anchranno allo Stato che, con "un meccanismo schizofrenico" come sottolinea il presidente, ne restituirà circa 7. Con le altre entrate correnti senza vincolo di destinazione, compreso il contributo statale per l’esercizio delle funzioni fondamentali, la Provincia avrà dunque a disposizione circa 11 milioni e 950 mila euro in totale.

Ma il presidente Lorenzetti annuncia investimenti per oltre 26,5 milioni in tre anni: trasferimenti statali e regionali sulla viabilità grazie alla capacità progettuale di intercettare le risorse legate al Pnrr e ai piani triennali per l’edilizia scolastica. Scuole al centro dell’azione con opere per 12 milioni e 139 mila euro, poi 5,865 milioni per la manutenzione straordinaria dei ponti, 4,266 per interventi sul dissesto geologico, 4,94 per gli asfalti e 170 mila euro per le barriere stradali.