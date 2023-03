Provincia, entrano nuovi consiglieri

Il presidente della Provincia, Gianni Lorenzetti, ha convocato la prossima seduta del consiglio provinciale, in modalità mista (in presenza o da remoto) per domani alle ore 18. All’ordine del giorno ci sono anche la surroga dei consiglieri provinciali Stefano Alberti, Luana Mencarelli, Irene Mannini e Bruno Tenerani con i consiglieri Claudio Ricciardi, Guido Dazzi, Massimo Lecchini e Loris Bernardi; la convenzione attuativa per la progettazione definitiva ed esecutiva e la realizzazione di una nuova palestra adiacente al polo scolastico di Villafranca in Lunigiana, da stipularsi tra il Comune di Villafranca e la Provincia; e la designazione dei consiglieri provinciali componenti dell’osservatorio provinciale sulla condizione delle persone con disabilità.