Provincia di Lucca, 150mila euro per intervento di manutenzione straordinaria sulla SP25

Sono 150mila gli euro che la Provincia mette a disposizione per un intervento di manutenzione straordinaria lungo la strada provinciale 25 di Comano all’altezza dei km 2,700. Si tratta di lavori relativi al consolidamento della scarpata a monte e dello svuotamento della paramassi esistente. In questi giorni il Settore tecnico dell’ente ha approvato il progetto esecutivo e allo stesso tempo ha dato il via alla procedura per l’affidamento diretto dei lavori. Il finanziamento, lo ricordiamo, proviene dal fondo che il Ministero delle infrastrutture ha destinato alle aree interne individuate dalla Snai, la Strategia nazionale delle aree interne, che è poi stata inserita nel Pnc, il Piano di investimenti complementare al Pnrr.

Il nostro territorio è interessato dalla zona denominata Garfagnana, che individua 19 Comuni delle province di Lucca (14), Massa-Carrara (4) e Pistoia (1) e alla quale era stata assegnata la somma complessiva 6 milioni e 595mila euro. I Comuni interessati sono quelli di Casola, Comano, Fivizzano e Zeri. Successivamente, a seguito di accordi, la somma era stata suddivisa e alla nostra provincia erano stati assegnati 2 milioni e 145mila euro per finanziare 10 interventi tra il 2022 e il 2026.