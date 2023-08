Protocollo anti violenza Sinergia della Questura con ’Uomini responsabili’

Da ieri per prevenire la violenza tra le mura di casa c’è uno strumento in più: il protocollo Zeus. Il testo è stato firmato dal Questore Santi Allegra e dal presidente del Centro Uomini Responsabili, che ha la sua sede provinciale a Carrara. A parte il nome pescato nella mitologia greca, con la firma del protocollo la Questura di Massa Carrara ha aderito all’invito della direzione anticrimine della Polizia di Stato ad adottare progetti di prevenzione e contrasto della violenza domestica e di genere. Per capirci. In questo modo agli uomini che abusano della loro forza e maltrattano donne e magari anche figli viene offerta la possibilità di frequentare il Centro Uomini Responsabili dove opera un’equipe con criminologi, psicologi, mediatori ed educatori. Un modo per tentare di prevenire ulteriori violenze, facendo capire loro che maltrattare chi ti ama ed è più debole non è un valore ma un disvalore. In soldoni, tutti i soggetti responsabili di gravi condotte contro le donne e sono destinatari di ammonimento del Questore, saranno invitati ad aderire gratuitamente al protocollo, presentandosi presso una delle sedi del Centro. Così potranno iniziare il percorso terapeutico di recupero.

Per chi non lo sapesse, l’ammonimento emesso dal Questore è una sorta di “cartellino giallo“ per intimare al violento di interrompere qualsiasi forma di aggressione, anche verbale, invitandolo allo stesso tempo a seguire un percorso che lo renda a capace di controllare la violenza. A proposito. Le segnalazioni in base alle quali il Questore emette l’ammonimento, possono essere fatte anche da persone non appartenenti al nucleo familiare. I vicini di casa, ad esempio. Oppure i medici del pronto soccorso quando vedono una donna che si reca al Pronto soccorso. O i dipendenti dei servizi sociali. "L’obiettivo che la Questura e il Centro si prefiggono - si legge in una nota della Polizia di Stato - è prevenire attraverso l’informazione, la sensibilizzazione della collettività e l’educazione al rispetto della donna, condotte pregiudizievoli e far comprendere agli uomini responsabili di violenze la gravità del proprio comportamento, attraverso un percorso di rieducazione, limitando, in tal modo, i casi di recidiva".

A.Lup.