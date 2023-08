Protezione per chi cerca salvezza

Con l’arrivo della Open Arms di stamani il porto di Marina di Carrara ospita il sesto scalo di una Ong carica di migranti. Si tratta della nave di proprietà della ‘Proactiva Open Arms’, un’organizzazione non governativa spagnola, in particolare catalana, il cui obiettivo è condurre operazioni di ricerca e soccorso in mare. Creata nell’ottobre 2015, iniziò le sue operazioni di recupero il mese stesso dalla sua base operativa nell’isola di Lesbo in Grecia. La missione principale dell’organizzazione è quella di proteggere in mare le persone che cercano di raggiungere l’Europa e che fuggono da conflitti bellici, persecuzioni o situazioni di povertà. La prima nave ad attraccare nello scalo apuano è stata la Ocean Viking di Sos Méditerranée il 30 gennaio scorso. A bordo c’erano 95 migranti tra cui bambini, minori, e minori non accompagnati. Il secondo scalo risale al 19 aprile quando alla banchina Taliercio aveva attraccato la Support di Emergency con a bordo 55 persone. Il terzo è stato il 5 giugno sempre con la Life Support di Emergency con a bordo 29 migranti. Il quarto e quinto risalgono invece al 7 e 19 di luglio con la Geo Barents di Medici senza frontiere con a bordo 196 (nello sbarco del 7) e 214 persone in quello del 19 luglio.