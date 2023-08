Protezione civile sotto esame Accordo con l’Università di Firenze per elaborare il nuovo piano

Il Piano di Protezione civile intercomunale va rivisto, con approfondimenti, seguendo gli indirizzi nazionalie lo farà l’Università di Firenze grazie a un accordo appena firmato un accordo tra l’Unione di comuni montana Lunigiana. Un grande passo avanti per l’ente comprensoriale che potrà avvalersi di ottimi professionisti, accademici e tecnici. L’area di Protezione civile dell’Unione di comuni lavora da tempo sulla revisione del Piano, ma da qui al prossimo anno potrà essere supportata nell’introduzione di elementi specifici imposti dai nuovi indirizzi nazionali, in maniera tale da consentire all’ente di sviluppare un piano efficace e conforme alla normativa. Il centro universitario fiorentino integra le attività di Protezione civile con le conoscenze tecnico-scientifiche e i prodotti derivanti da attività di ricerca, sviluppo e innovazione e favorisce i rapporti interdisciplinari tra le strutture di ricerca dell’Ateneo fiorentino, il Dipartimento della Protezione civile, le componenti e le strutture operative del Servizio Nazionale, sempre della Protezione civile.

Grazie alla collaborazione tra le due realtà saranno affrontati gli aspetti legati alla individuazione dei rischi e alla definizione dei relativi scenari, anche basandosi su feedback provenienti da criticità ed eventi calamitosi verificatisi storicamente sul territorio. Il programma di attività, della durata di un anno, prevede l’analisi del piano attualmente vigente e la ricostruzione del quadro conoscitivo, degli scenari di rischio idraulico, idrogeologico e sismico, formazione e trasferimento delle conoscenze.

"Abbiamo stretto una collaborazione fondamentale con l’Università di Firenze – commenta il presidente dell’Unione di comuni Gianluigi Giannetti – per la redazione del Piano di Protezione civile, indispensabile e strategico per le amministrazioni, a partire dall’Unione fino ad arrivare a tutti i Comuni della Lunigiana. Oggi, purtroppo, il nostro territorio è sempre più protagonista di eventi eccezionali, quindi è giusto che a livello organizzativo ci si adegui alle nuove direttive nazionali, ci si organizzi e prepari per poter affrontare al meglio qualsiasi tipo di emergenza. Contiamo, nel giro di un anno, di portare il progetto a termine con un nuovo Piano, una svolta per il futuro".

A seguire l’iter ci penserà, in particolare, l’assessore alla Protezione civile Matteo Mastrini. "Sono soddisfatto dell’accordo: avvalersi di una collaborazione scientifica di questo livello è fondamentale. Capire che occorre essere pronti ad affrontare le emergenze non solo è un bisogno, ma anche una necessità dal punto di vista pratico e normativo".

Monica Leoncini