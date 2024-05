Protestano gli ambulanti. Cartelli al mercato contro lo spostamento: "Daremo battaglia"

C’era un cartello azzurro, con una scritta rossa, e diceva che il mercato non deve spostarsi dal centro città. Per quanto l’amministrazione comunale stia provando a rimandare il momento della decisione, mettendo sul tavolo la ‘parola’ concertazione, per gli ambulanti del mercato di Massa i giochi sembrano invece ormai fatti e la sensazione della maggior parte di loro è quella di trovarsi di fronte a un muro di gomma da parte della giunta comunale il cui obiettivo sembra essere ormai quello di riportare i banchi del martedì lungo il viale Roma. Ieri mattina dai banchi del mercato gli ambulanti hanno voluto mettere bene in chiaro quella che è la loro posizione con i cartelli posizionati fra la merce esposta, che hanno attirato così l’attenzione di curiosi e clienti. "No allo spostamento del mercato in viale Roma. No all’impoverimento commerciale del centro città". Manifesti che hanno lanciato dagli stessi banchi una raccolta firme fra i cittadini per convincere l’amministrazione a scartare l’ipotesi del viale Roma e a valutare altre soluzioni organizzative.

Perché le alternative ci sono e sono state messe sul tavolo dell’amministrazione, assicura Silvio Ceccarelli, vice segretario degli ambulanti di Confcommercio Massa Carrara. "Gli ambulanti sono contrari allo spostamento, riteniamo che rappresenterebbe un impoverimento di tutta la città, non solo per gli ambulanti che andranno sul viale Roma e che di certo avranno un calo del fatturato. E’ una zona più difficile da raggiungere, soprattutto per gli anziani. Si perderebbero molti clienti. Siamo in un momento difficile, il settore da dicembre sta subendo un calo enorme, non solo su Massa ma su molte altre piazze: escluse le isole felici come Tonfano e Forte dei Marmi, il calo si aggira sul 40%".

Ceccarelli ricorda che in questi anni molte licenze del mercato di Massa sono state rimesse al Comune e il rischio è di perdere oltre alla quantità anche la qualità: "Eppure il mercato dovrebbe essere valorizzato – prosegue –, è uno dei pochi luoghi di incontro veri che ci restano in un mondo sempre più virtuale e isolato". E allora qual è la soluzione alternativa? "Ne abbiamo presentata una tecnica valida – dice ancora –. Se l’obiettivo è davvero quello di liberare la parte centrale di piazza Aranci e in previsione l’ex Intendenza di Finanza, dato che i banchi lì sono pochi abbiamo proposto di inserirli negli ulteriori posti vacanti che sono rimasti nelle altre aree del mercato". Significherebbe quindi ridurre il numero dei banchi, certo, ma salvaguardare il settore secondo gli ambulanti, con una riorganizzazione funzionale.

E per i banchi nell’ex Intendenza di Finanza, soprattutto alimentari, la proposta è di parte di viale Europa e la zona della chiesa. "Così il mercato si compatta – conclude Ceccarelli –. Eppure l’amministrazione sembra intenzionata a mandarci nel viale Roma, respinge ogni proposta e gli uffici non ci danno risposte. Ma noi siamo pronti a dare battaglia e ad altre azioni. Questa è solo la prima".

Sconcertato Stefano Benedetti, presidente dell’associazione Massa Città Nuova: "E’ una storia già vissuta – dice – con la differenza che nel 2011 il mercato fu trasferito per esigenze oggettive, relative alla riqualificazione di alcune piazze del centro città e oggi, invece, non esiste nessuna necessità, ma forse solo quella di un sindaco che se ne infischia degli interessi dei cittadini. Imporre il trasferimento in viale Roma significa colpire al cuore residenti, ambulanti e commercianti del centro storico e creare nuovamente una situazione di malcontento generale che non fa bene alla città".