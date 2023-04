Proseguono i lavori sulla Provinciale di Antona

Proseguono a pieno ritmo, da parte di una ditta specializzata, la Geo Solution di Barga, i lavori di disgaggio e messa in sicurezza delle pareti rocciose lungo la strada provinciale 4 di Antona, all’altezza delle gallerie tra il piazzale dell’Orto Botanico e il Passo del Vestito. L’ordinanza predisposta dal settore tecnico della Provincia per l’esecuzione dell’intervento prevede la fine per il 31 maggio.

Per i lavori, come concordato col Comune, la Provincia aveva messo a disposizione 65mila euro.