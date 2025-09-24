Prosa, musica e danza. Da Massini a Orlando la stagione al via del teatro Animosi

Riflettori puntati sul palco degli Animosi per la nuova stagione teatrale. Il 6 novembre prenderà il via un cartellone che porterà in città interpreti di primo piano del panorama nazionale. La rassegna, frutto della collaborazione fra Comune e Fondazione Toscana Spettacolo, offrirà nove spettacoli, con titoli classici e contemporanei, musica, danza e riflessioni di forte attualità. Sul palco nomi di livello come Stefano Massini, Alessandro Haber, Silvio Orlando, Amanda Sandrelli, Massimo Popolizio, Malika Ayane, Virgilio Sieni, Tindaro Granata e Alessandro Bergonzoni.

Apertura affidata ad Amanda Sandrelli con ’"La bisbetica domata’ di Shakespeare, in scena il 6 e 7 novembre, un testo ambiguo che smaschera le contraddizioni di un matrimonio forzato e di una società maschilista, oggi molto attuale. Seguirà il 24 e 25 novembre ’Brokeback mountain’, tratto dal racconto di Annie Proulx e adattato da Ashley Robinson, con Edoardo Purgatori e Filippo Contri, impreziosito dalle canzoni eseguite dal vivo da Malika Ayane: una struggente storia d’amore, lotta e accettazione trasformata in un intenso ’play with music’.

Il 6 e 7 dicembre toccherà a Massimo Popolizio con ’Ritorno a casa’ di Harold Pinter, capolavoro che alterna dramma e ironia. Il 13 e 14 gennaio Alessandro Haber con ’La coscienza di Zeno’ di Italo Svevo, regia Paolo Valerio, mentre il 23 e 24 gennaio Virgilio Sieni porterà il balletto ’Sulla leggerezza’ ispirato a Italo Calvino. Spazio poi a Molière con ’Il malato immaginario’, in scena il 7 e 8 febbraio con Tindaro Granata e Lucia Lavia.

Il 14 e 15 febbraio Stefano Massini con ’Mein Kampf’, opera che svela la costruzione ideologica del nazismo attraverso una lettura serrata e senza filtri. Il 26 e 27 febbraio, Silvio Orlando in ’Il berretto a sonagli’ di Luigi Pirandello, con la figura grottesca di Ciampa, intrappolato fra scandalo e follia. Gran finale con Alessandro Bergonzoni: ’Arrivano i dunque. Avannotti, sole blu e la storia della giovane saracinesca’ il 18 e 19 marzo, un viaggio visionario nella scrittura comica e surreale.

"Siamo sempre molto contenti del lavoro che facciamo col Comune – ha commentato Patrizia Coletta, direttrice della Fondazione Toscana Spettacolo –, un lavoro che parte da considerazioni molto alte, cominciando dall’eccellenza della qualità degli spettacoli e affrontando temi che attraversano aspetti sensibili della quotidianità. L’obiettivo è coinvolgere fasce diverse di spettatori, da chi ama il testo classico a chi cerca punti di vista nuovi, che è poi ciò che il teatro deve fare". Soddisfatta anche l’assessore alla Cultura Gea Dazzi, che ha sottolineato come "la Fondazione Toscana Spettacolo ci sostenga e ci guidi nella stagione. La rassegna di quest’anno offre una varietà culturale significativa".

Tutti gli spettacoli inizieranno alle 21. La campagna abbonamenti prenderà il via il 17 ottobre per i vecchi abbonati, con la possibilità di confermare il proprio posto, dal 25 saranno invece disponibili i nuovi abbonamenti. Sono previste tre tipologie di carnet, ciascuno con sei spettacoli, con prezzi che vanno dai 115 euro della platea agli 83 dei palchi laterali, fino ai 62 del loggione, con riduzioni dedicate. I biglietti singoli oscillano tra i 22 euro della platea e i 12 del loggione, rendendo la stagione accessibile a un pubblico variegato. Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Cultura al 0585 641419 o il Teatro al 0585 641317.