C’è ancora tempo per iscriversi all’edizione 2023 dei ‘Campionati italiani della geografia’, che da anni vedono in gara centinaia di studenti italiani alla scoperta di città e confini attraverso quiz e test tematici. Il campionato al momento ha raggiunto l’iscrizione di quasi un centinaio di scuole medie e superiori, di tutta Italia, con circa 2.200 studenti, per un’edizione che si avvia a battere ogni record. La maratona geografica è organizzata da Riccardo Canesi, ex docente di geografia dello ’Zaccagna’, in collaborazione con ‘Sos Geografia’ ‘Aiig Liguria e Toscana’ e associazione ‘Zaccagna, ieri e oggi’. Per agevolare l’iscrizione e per battere il record degli iscritti, gli organizzatori hanno deciso di prorogare la scadenza per le iscrizioni a sabato 11 marzo, a differenza di sabato 25 febbraio. Quattro i concorsi di gara: medie, superiori, gli open e il miglior video geografico (dedicato alla secondaria di primo e secondo grado). Ai vincitori dei primi tre concorsi sarà offerto un soggiorno nei parchi nazionali dell’Appennino toscano e delle Cinque Terre, mentre i vincitori del miglior video parteciperanno al ‘Festival delle Geografie’ di Levanto dal 14 al 16 aprile. E poi una pioggia di gadget per gli studenti che meglio si piazzeranno in classifica. La premiazione si svolgerà sabato 1 aprile alle 10 allo ’Zaccagna’, che da sempre ospita la manifestazione. I giochi si svolgeranno online dal 23 al 25 marzo, le scuole e i cittadini interessati a partecipare possono farlo iscrivendosi l sito www.sosgeografia.it oppure scrivendo. a [email protected]

A.P.