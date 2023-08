Prorogate le borse studio alle eccellenze a Carrara: bando fino al 30 agosto

Prorogato il bando per le borse di studio destinate ai giovani diplomati. Slitta di un mese, fino al 30 agosto, il temine per presentare la domanda. Il programma Eccellenze Apuane 2023, della Fondazione Marmo, mette a disposizione 4 borse studio da 12 mila euro ciascuna, di durata triennale, per i neodiplomati che si iscrivono all’università e hanno conseguito il diploma nelle scuole di Carrara, con un voto di maturità uguale o superiore a 95100. Requisito fondamentale: l’isee familiare non deve superare i 25 mila euro. "E’ una scelta importante che va fatta senza fretta, per questo abbiamo pensato di dare loro più tempo per fare domanda per il nuovo bando — spiega Bernarda Franchi presidente della Fondazione —. L’obiettivo è quello di sostenere i giovani più meritevoli, in questo caso 2 studenti e 2 studentesse, promuovendo l’uguaglianza culturale e rimuovendo gli ostacoli di natura socio-economica, favorendo l’accesso a percorsi universitari e ad esperienze extra-scolastiche". Le domande devono essere presentate e inviate a [email protected], oppure con raccomandata all’indirizzo: Fondazione Marmo, Viale XX Settembre 118, 54033 Carrara. Il modulo deve essere corredato della documentazione richiesta ed accompagnato da una lettera di referenza da parte di un docente ed una di auto-presentazione dello studente, dove il diplomato espone le sue caratteristiche, il percorso di studi che intende intraprendere e i propri obiettivi. Oltre a questo progetto il programma prevede anche il premio Lode, attribuito a tutti i diplomati più meritevoli delle scuole superiori della provincia, che abbiano conseguito la votazione di 100 e lode nell’ultimo anno scolastico. Destinati al premio lode 20 mila euro, che saranno suddivisi tra tutti i diplomati che hanno conseguito la lode alla maturità. I premi verranno dati direttamente agli studenti sotto forma di assegni circolari consegnati durante una cerimonia pubblica che si terrà nel mese di settembre nella sezione locale di Confindustria.