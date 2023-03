Prorogata la scadenza del bando pubblico per il progetto di ‘Pronto intervento sociale’

La Società della Salute della Lunigiana ha riaperto i termini per le candidature alla coprogettazione del “Pronto Intervento Sociale”. C’è tempo, quindi, fino a venerdì 24 per partecipare all’avviso di istruttoria pubblica, di tipo non competitivo, che servirà a individuare un soggetto del Terzo Settore, singolo o in raggruppamento temporaneo, disponibile a coprogettare il piano e gestire le attività in partenariato pubblicoprivato. Il progetto ha ottenuto un finanziamento di 134mila euro, dal Fondo sociale europeo, e approvato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Un servizio per gestire emergenze e urgenze sociali, necessità di cittadini e famiglie che hanno bisogno di risposte immediate e qualificate, segnalate da sindaci, assessori, dirigenti e funzionari delle amministrazioni locali, forze dell’ordine; pronto soccorso aziendali; centri antiviolenza; soggetti del Terzo Settore. Il “Pronto Intervento Sociale” dovrà essere garantito dalle 8 alle 18 dal lunedì al venerdì, mettendo a disposizione due assistenti sociali, di cui una con funzioni di referente per il coordinamento e monitoraggio; dalle 18 alle 24 in tutti i giorni feriali, 24 ore su 24 prefestivi e festivi, su 24, garantendo la pronta disponibilità di figure professionali assistenti sociali, 15 ore settimanali di attività di supporto al Centro donna per le persone vittime di violenza e abuso, con personale amministrativo.

I soggetti interessati a partecipare all’istruttoria di coprogettazione dovranno far pervenire, obbligatoriamente via PEC all’indirizzo [email protected], la propria manifestazione, unitamente agli allegati richiesti, disponibili al seguente link: https:sdslunigiana.itavviso-di-istruttoria-pubblica-di-tipo-non-competitivo-finalizzata- allindividuazione-di-un-soggetto-del-terzo-settore-disponibile-alla-realizzazione-in- coprogettazione-e-gestione-in-partners