Proposte e idee per Colonnata La ciclabile e il museo a Gioia

La convivenza forzata con i camion del marmo e la viabilità. Sono questi i maggiori problemi lamentati da residenti e commercianti di Colonnata durante l’incontro ‘Fuori dal Comune’ con la sindaca Serena Arrighi. Un incontro in cui la sindaca e gli assessori hanno illustrato i progetti dell’articolo 21 che riguardano Colonnata. Si è parlato di pulizia, illuminazione e decoro, ma anche di parcheggi e della volontà di animare la frazione con nuovi eventi. All’incontro hanno partecipato anche la vice sindaca Roberta Crudeli, gli assessori Moreno Lorenzini e Carlo Orlandi e il presidente di Nausicaa Antonio Valenti. "Questi incontri – ha detto la sindaca Arrighi – sono un importante momento di confronto con residenti e commercianti. Colonnata rappresenta senza dubbio uno dei fiori all’occhiello del nostro Comune, non solo per le sue cave, ma anche perché grazie al lardo è ormai una meta turistica conosciuta e amata da molti. Il nostro compito è mettere a sistema tutte queste grandi risorse e migliorare i servizi per i cittadini. Nei prossimi anni Colonnata sarà interessata da importanti cantieri finanziati grazie all’articolo 21 del regolamento degli agri marmiferi. Il più importante sarà quello, da quasi 10 milioni di euro, per la sistemazione idrogeologica della fossa dei Maggi, ma sono previsti anche cantieri per quasi un milione all’interno del progetto della ‘Ciclabile Michelangelo’, e un grande intervento progettato a Gioia con la creazione di un museo a cielo aperto. Come amministrazione crediamo molto anche nelle potenzialità turistiche dell’area archeologica di Fossacava – ha aggiunto la prima cittadina –, dove per tutta l’estate sono in programma molte iniziative". Alcuni paesani hanno messo l’accento sulla possibilità di creare eventi di richiamo, magari partendo dal prodotto per eccellenza di Colonnata: il lardo. "Da parte nostra c’è sicuramente la massima volontà a collaborare – ha risposto Arrighi –, ma crediamo che sia fondamentale il coinvolgimento del paese e in questi mesi abbiamo trovato nella Pro loco di Colonnata un ottimo interlocutore". Da parte di Federica Menconi la richiesta di decorare la piazza Palestro con una nuova segnaletica dove la sindaca vedrebbe bene un coinvolgimento degli studenti dell’Accademia.