Proposta di legge sull’articolo 46 Nelle sedi Cisl si raccolgono firme

Partita anche in provincia la raccolta firme per la legge di iniziativa popolare che dà attuazione all’articolo 46 della Costituzione. La prima firma è del segretario confederale Cisl, Andrea Figaia: "La Costituzione va applicata tutta e non solo quando fa comodo. L’articolo prevede, come già avviene specialmente in Francia e Germania, la partecipazione dei lavoratori alla governance delle imprese: eleggeranno nel Cda il loro rappresentante che darà battaglia anche nei posti dove si prendono le decisioni". Le firme si raccolgono nelle sedi Cisl di tutta la Provincia e nei gazebo.