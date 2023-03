Pronto soccorso sotto pressione Arriva un manager “anti attese”

Misure d’urgenza della Regione destinate a salvare i pronto soccorso. Si interviene su un doppio fronte, con una delibera di giunta e una proposta di legge studiate per modificare l’intero assetto organizzativo dell’ospedale che ruoterà attorno al pronto soccorso, che ne è la porta d’accesso. I due testi sono già stati sottoposti al vaglio di aziende sanitarie, ospedaliere, sindacati. Ora in mano al governo clinico che entro il 6 aprile darà il proprio parere ma al più tardi dopo Pasqua la delibera sarà operativa, mentre per la proposta di legge si avvierà l’iter in consiglio regionale. Al pronto soccorso verranno istituzionalizzate due nuove figure per accorciare i tempi di attesa: il bed manager e il flussista. Il primo dovrà occuparsi del reperimento dei posti letto nei reparti, in modo che i pazienti non stazionino a lungo nell’are di emergenza urgenza. Il flussista è un infermiere che prednerà in carico il paziente all’ingresso e lo seguirà per tutto il percorso, intervenendo per risolvere eventuali problemi burocratici, amministrativi o di attese troppo lunghe.

Ogni pronto soccorso dovrà avere un servizio radiologico dedicato o e, dove non è possibile, i pazienti del pronto soccorso avranno priorità nella refertazione. Previsto poi un ambulatorio infermieristico dedicato al ‘See and treat’, ovvero guarda e tratta: dopo accoglienza e valutazione al triage i pazienti che hanno bisogno di un intervento esclusivamente infermieristico andranno direttamente nell’ambulatorio degli infermieri per risolvere il problema (esempio: un catetere staccato).

La Regione potenzia l’accesso diretto agli ambulatori specialistici dopo la valutazione al triage. Ci saranno anche percorsi specifici per i frequentatori abituali del pronto soccorso. Un protocollo indica come comportarsi, per esempio se si tratta di pazienti con problemi psichiatrici saranno coinvolti gli specialisti della salute mentale, per i senza fissa dimora e le persone con disagio economico i servizi sociali.

Ai medici sarà anticipato un milione 360mila euro rispetto al rinnovo del contratto nazionale; stanziati due milioni di euro dedicati alla produttività aggiuntiva dei medici (il super straordinario) che passerà da 60 a 100 euro; 2 milioni e mezzo saranno destinati alla stabilizzazione del personale del 118. I medici che effettuano tutoraggio ai neoassunti e specializzandi saranno retribuiti (come attività formativa in orario di servizio a 5 euro l’ora) per massimo 450 euro al mese. I neoassunti in tutte le discipline afferenti all’area medica per i primi due anni di servizio devono prestare il 50% del loro tempo-lavoro in pronto soccorso.