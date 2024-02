Pronto soccorso, scadono i termini per il servizio civile

Mancano poche ore alla scadenza del termine per accedere a uno dei 38 posti messi a disposizione dall’Asl Toscana nord ovest per il progetto "Eccomi: ti guido nel Pronto soccorso" di servizio civile universale retribuito con un assegno mensile pari a 507,30 euro. Il Progetto si propone di offrire un servizio di prima accoglienza, informativa, educativa e di orientamento all’utente, prevalentemente fragile, che accede alle strutture di Pronto Soccorso affinché termini il percorso diagnostico e di cura. I posti disponibili sono dislocati anche nei pronti soccorso degli ospedali di Massa, Pontremoli, Fivizzano. Il servizio civile ha una durata complessiva di 12 mesi e prevede un impegno di 25 ore settimanali nell’arco di cinque giorni. Gli interessati devono inoltrare domanda entro domani (giovedì 22 febbraio) tramite il portale https://domandaonline.serviziocivile.it. Per altre info chiamare lo 0587 273599 dalle 9 alle 13.