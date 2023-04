Pronto il tavolo del centrosinistra Mussi: "Si faccia davanti alla gente"

di Alfredo Marchetti

Il giorno tanto atteso per il centrosinistra è arrivato. Questa sera alle 21 si incontreranno tutte le forze politiche che in queste settimane si sono date battaglia cercando di prevalere l’una sull’altra. La scintilla che ha fatto scoppiare la pace l’ha accesa il deputato pentastellato Riccardo Ricciardi e da quel momento è tutto un ’riuniamoci per vincere le elezioni’. Attesi nella sede del Partito democratico in via Cavour, dove a fare da padrone di casa c’è il candidato a sindaco Enzo Ricci, Cesare Maria Ragaglini, Fabio Evangelisti, Riccardo Ricciardi e il repubblicano Guido Mussi, che oggi lancia un’ulteriore iniziativa a quella che potrebbe diventare a tutti gli effetti una supercoalizione e mettere in seria difficoltà il centrodestra alle prese con il fuoco incrociato tra Marco Guidi e Francesco Persiani.

Mussi chiede di fare questo incontro davanti a un pubblico, o comunque in streaming: "Leggiamo che su sollecitazione del Movimento 5 stelle - da sempre indisponibile a partecipare a una trattativa unitaria del centrosinistra - si starebbe cercando di ricompattare un’unione tra le forze progressiste. Leggiamo anche i candidati civici, da sempre indisponibili a partecipare a una trattativa con i partiti politici,- sarebbero oggi disponibili. A pochi giorni dalle elezioni si sta finalmente cercando di fare ciò che noi repubblicani da almeno un anno abbiamo proposto. Con la coerenza e la serietà che ci contraddistingue noi ribadiamo di essere pronti a confrontarci con le altre forze del centrosinistra a condizione che: l’incontro tra tutti i candidati sindaci sia pubblico e sia trasmesso in streaming; che tutti gli attuali candidati e potenziali facciano un passo indietro e si dichiarino disposti ad appoggiare un nome al di sopra delle parti che possa garantire una vera unità della coalizione; che venga stilato un programma di contenuti effettivi e realizzabili da sottoscriversi da tutti gli alleati".

Mussi lancia un appello anche al centrodestra, dopo le dichiarazioni del presidente del Senato Ignazio La Russa: "Invitiamo i rappresentanti di Fratelli d’Italia a prendere pubblica posizione, per sapere la loro idea su fascismo e antifascismo".