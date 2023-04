Pronti per il restyling Quasi un anno di lavoro sul Ponte Zambeccari

Sono in corso le prime operazioni di allestimento del cantiere per il ripristino e consolidamento del Ponte Zambeccari. Il Comune ha consegnato il mese scorso i lavori alla ‘Gutturiello Costruzioni’ con sede a Teano, che si è aggiudicata l’appalto dell’importo base di 1 milione di euro più oneri di sicurezza per 180mila. In questi giorni i tecnici dell’impresa hanno reso noto il cronoprogramma dei lavori che prevedono i rifacimenti dei marciapiedi e della soletta della carreggiata, la sostituzione dei giunti di dilatazione e altre opere di stabilizzazione sull’attacco delle arcate e interventi in calcestruzzo. E’ intenzione della ditta consentire il traffico pedonale su almeno una delle due carreggiate laterali, durante gli interventi, salvo necessarie interruzioni impossibile da programmare. L’impresa avviserà con almeno cinque giorni di anticipo il Comune che informerà la cittadinanza.

Si prevede che i lavori sulla superficie del ponte dureranno dal 2 maggio al 21 luglio, periodo nel quale il traffico veicolare sarà sospeso. La scaletta delle opere prevede 5 giorni di lavoro per l’allestimento del cantiere, 13 per il montaggio del ponteggio, uno per la posa di new jersey, 14 per la demolizione marciapiede lato valle, 58 la chiusura ambo i lati solo della strada, 27 invece per il marciapiedi lato monte, 20 per rifacimento soletta, 10 per spostamento sottoservizi, 13 per i marciapiedi. Dopo questa prima fase, che termina il 21 luglio, partirà il ripristino corticale, di aree non portanti che non compromettono la stabilità delle strutture e riguardano solo le zone superficiali e con interventi all’estradosso dell’arco. Il tempo complessivo di esecuzione dei lavori è di 11 mesi, 74 i giorni lavorativi di chiusura del transito carrabile, in 156 viene garantito il transito pedonale.

"Siamo riusciti ad ottenere una riduzione dei tempi di chiusura del ponte rispetto a quelli previsti inizialmente dal progettista e l’ottimizzazione delle attività di spostamento dei sottoservizi. E abbiamo elevato la qualità dei materiali" spiega il dirigente dell’Ufficio tecnico comunale Roberto Bertolini. Il Ponte Zambeccari, costruito tra il 1913 e il 1914, era stato chiuso dal 27 maggio al 23 settembre 2020 per decreto firmato dal giudice per le indagini preliminari dopo un esposto arrivato alla Procura di Massa nei giorni del crollo del ponte di Albiano.

Dopo un balletto di perizie e controperizie con indagini di laboratorio per esaminare la qualità del calcestruzzo il ponte era stato dissequestrato tranne per la parte riguardante i marciapiedi, aggiunti nei primi anni Sessanta. L’altro progetto che riguarda la realizzazione del percorso pedonale affiancato al ponte dei Quattro Santi, del costo di 292.500 euro, già finanziato, prenderà il via col completamento degli interventi più importanti sul Ponte Zambeccari.

Natalino Benacci