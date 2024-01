Pronti i corsi di apicoltura con i professionisti. Lezioni teoriche e pratiche

Pronti a partire i nuovi corsi di apicoltura base e avanzato, organizzati dall’associazione Toscana Miele, che vedranno in cattedra i migliori professionisti della zona. Entrambi i corsi sono strutturati in sei lezioni teoriche e altrettante pratiche nel nuovo apiario didattico dell’associazione presso la cooperativa Il Pungiglione a Boceda di Mulazzo. La parte teorica sarà fra febbraio e marzo, una sera la settimana, mentre le lezioni pratiche si terranno da aprile a settembre un sabato mattina al mese. Il corso avanzato di apicoltura è rivolto a chi ha già frequentato quello base oppure ha le api da alcuni anni. Le lezioni teoriche si svolgeranno nella sala parrocchiale di Avenza in via XXIV maggio. Per maggiori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo mail [email protected] oppure contattare Marco Cavallotti al n. 3807839721.