Pronti a studiare per l’industria 4.0 L’Its di Meccatronica ora c’è

Il primo corso di Istituto tecnico superiore Its è davvero realtà anche in provincia e possiamo dirlo perché sono ufficialmente aperte le iscrizioni. C’è il bando e ci sono gli allegati da scaricare e compilare per presentare la domanda. Tutto disponibile sul sito della Fondazione Prime, soggetto primario che sostiene e lancia il corso in sinergia con la Regione, la Provincia, istituzioni e partner locali. Il nome: si chiama ‘NeoMech23 – Tecnico Superiore per la produzione di sistemi meccatronici integrati’. Il corso è cofinanziato dal Pr Toscana Fse + 2021-2027 ed è inserito nell’ambito di GiovaniSì, il progetto della Regione. L’avviso per l’iscrizione, invece, come detto è lanciato dalla Fondazione Its Prime rivolto a 25 allievi, fino a 35 anni non compiuti, in possesso di diploma scuola superiore o di percorso quadriennale di istruzione e formazione tecnica professionale integrato da un percorso Istruzione e formazione tecnica superiore (Ifts) della durata di un anno con competenze di base di inglese e informatica. Il corso intende formare Tecnici Superiori con conoscenze e competenze tecniche e tecnologiche altamente specialistiche e con un elevato livello professionale nelle aree tecnologiche della meccanica e meccatronica, tale da consentire un loro efficace e rapido inserimento nel mercato del lavoro locale, nazionale e internazionale.

Gli sbocchi occupazionali sono quelli previsti dal protocollo d’intesa siglato con le principali imprese del territorio, a partire da Baker Hughes: attività di gestione del processo produttivo nelle industrie del comparto manifatturiero secondo le tendenze emergenti di Industria 4.0. Il tecnico superiore per la produzione di sistemi meccatronici integrati ha la capacità di utilizzare materiali innovativi e tecnologie all’avanguardia per migliorare la qualità, la produttività, la flessibilità, e la competitività delle aziende meccaniche e meccatroniche nello sviluppo di prodotti industriali e nella manutenzione di macchine e impianti. Coniuga diverse tecnologie, dalla meccanica all’elettronica all’informatica e conosce le tecniche di progettazione, prototipazione e industrializzazione di prodotti meccanici e molto altro ancora.

Il percorso didattico sarà strutturato in 4 semestri, fino a settembre 2025, per un totale di 1800 ore tra lezioni frontali, attività laboratoriali e stage. Le attività formative si svolgeranno dal lunedì al venerdì con moduli didattici della durata giornaliera compresa tra 4 e 8 ore. Le attività di stage saranno realizzate per 700 ore in aziende del settore. Saranno inoltre coinvolti docenti provenienti dalla Scuola, dall’Università, dai Centri di ricerca e dalla formazione professionale. Completeranno il percorso attività seminariali, testimonianze di protagonisti del settore e visita a fiere, manifestazioni, aziende ed installazioni di particolare interesse. Le domande devono essere inviate entro le ore 13 del 29 settembre. Il corso si svolgerà principalmente nella sede di Assoservizi Formazione, in viale XX Settembre a Carrara. Parte delle attività potranno tuttavia tenersi nei laboratori tecnologici delle Università, delle aziende e dei soggetti che collaborano con la Fondazione ITS Prime. Le prove di selezione si terranno i giorni 11, 12, 13 ottobre nella sede di Assoservizi Formazione Srl. I candidati che parteciperanno al corso a seguito della selezione, dovranno versare una quota di 500 euro per ciascuna annualità, da versare rispettivamente prima dell’inizio del corso e all’ammissione al secondo anno. Per maggiori informazioni, per i dettagli e per fare domanda rivolgersi alla Fondazione Prime, telefono 055 527 4948, cellulare 393 838 3578, e-mail [email protected], sito web www.itsprime.it

Francesco Scolaro