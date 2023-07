"Pronti a salvare l’assistenza" No unanime dei sindaci ai tagli sui servizi di emergenza e urgenza

E’ approdata ieri mattina sul tavolo virtuale dell’assemblea della Società della Salute della Lunigiana la tanto discussa riforma della sanità toscana. "Un’assemblea on line, propedeutica al successivo incontro con la dottoressa Casani": così, la direzione della Sds ha convocato i sindaci della Lunigiana lunedì mattina in assemblea, poi proseguita martedì per problemi tecnici. Sono due le delibere della giunta regionale, la numero 1424 e la numero 1425 del 12 dicembre scorso, che per fronteggiare la carenza di medici di medicina generale vanno ad impattare sulla riorganizzazione della continuità assistenziale e dell’emergenza urgenza. Da mesi, i sindaci aspettano un confronto con la direzione Aziendale Usl e nell’ultima seduta assembleare di fine giugno avevano formalizzato ed a lei indirizzato una richiesta perentoria indicando tempi stretti.

Ed è arrivata, finalmente, l’attesa conferma: "La direttrice generale Maria Letizia Casani sarà in assemblea entro il 21 luglio". A darne notizia è stato il presidente SDS, Riccardo Varese, che in esito alla seduta ha aggiunto: "Questa è stata un’assemblea molto collaborativa: segno che quando c’è da prendere le difese del territorio e della comunità, i sindaci lunigianesi fanno quadrato e sanno lasciare da parte le schermaglie politiche". Unità di intenti contro i possibili tagli ai servizi oggetto della riorganizzazione sanitaria: "La Lunigiana ha caratteristiche orografiche complesse ed un’estensione importante. La contrazione delle ore della guardia medica, oppure l’assistenza medica da remoto – dichiara Varese - sono impensabili per questo territorio che ha bisogno di risposte diverse da quelle che ci stanno proponendo". Secondo il presidente SDS: "Regione e Direzione Usl dovrebbero piuttosto ragionare sulle deroghe per l’impiego di medici massimalisti e borsisti, nonché sugli incentivi. Ma comprendo che possano esserci anche difficoltà economiche". Proprio su quest’ultimo punto, la presa di posizione dei sindaci è stata corale ed immediata.

"Si sono dichiarati pronti ad intervenire anche economicamente, se questo è il problema – spiega Varese – mettendo mano alle risorse nazionali destinate ad altro, dal Pnrr alle Aree Interne, pur di non perdere servizi sanitari, soprattutto sull’emergenza-urgenza". I sindaci hanno parlato con una voce sola, dunque: "Questo è lo spirito con cui è nata la società della salute – conclude Varese – e quello che ho rivisto stamani mi ha reso veramente felice: sulle cose importanti la SDS è unanime. Ci faremo ascoltare dalla direttrice generale e dalla regione". Michela Carlotti