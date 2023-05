Pronti a gestire l’area umida della Prada

L’Associazione dei migratoristi torna a chiedere l’area umida alla Prada. Il rappresentante dell’Anuu Giuseppe Costa (nella foto) chiede il recupero dell’area "testimonianza storica , sopravissuta alla cementificazione. Questo piccolo lembo deve essere conservato e reso accogliente per la comunità, in particolare per le scolaresche. L’area è in abbandono e soggetta a discariche. La piccola superficie - prosegue Costa merita considerazione scientifica per la presenza di numerose specie di uccelli oltre che per la ricca vegetazione e la biodiversità". Da qui la proposta di prendere in gestione l’area per realizzare sipei smangiatoie, creare oasi naturali, recinti lungo il fossato e la costruzione di una baita con porticato e servizi igienici. All’interno lavagna interattiva, aule, binocoli.