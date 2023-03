"Promuovere la cultura dello sport Si inizi dalla pulizia del palazzetto"

"La nostra città ha un grandissimo potenziale in termini di patrimonio culturale, artistico e ambientale che, purtroppo, fino ad ora non è stato valorizzato in maniera tale da preservarlo, arricchirlo e utilizzarlo per uno sviluppo di turismo ed economia locale". Victoria Disciglio, in corsa alle amministrative con Massa 2023 di Fabio Evangelisti, segnala "tra le varie problematiche, la mancanza di un centro sportivo comunale. C’è la situazione deleteria della nostra piscina comunale da approfondire e risolvere, oltre all’obsoleto stato del campo scuola che sì, è stato arricchito di un palazzetto dello sport conteso dalle varie attività e sì, è stato rinnovato recentemente per quanto riguarda il campo di atletica ma presenta anche 4 campi lasciati a loro stessi, circondati da erbacce, con campi e attrezzistica vecchia, rotta, difficilmente utilizzabile sia come alternativa al palazzetto, non sempre disponibile. Lo sport è un come mezzo indispensabile per la salute fisica e mentale, oltre che strumento sociale ed educativo".