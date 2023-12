Promozione Pontremolese battuta nel finale

casalguidi

1

pontremolese

0

CASALGUIDI: Fiaschi, Taddei, Robusto, Cappellini, Ghimenti, Venturi, Puccianti, Martini, Mallardo, Bonfanti An., Bonfanti Al. A disp.: Niccolini, Tesi, Querci, Gaggioli, Sellaroli, Ceccarelli, Spadi, Dani, Magazzini. All.: Benesperi

LUNIGIANA PONTREMOLESE: Cacchioli, Miceli, Bresciani, Seghi, Filippi, Verdi, Vicari, Grasselli, Petracci, Gruzzi, Simonelli. A disp.: Razzoli, Menichetti, Magistrelli, Scaladarella, Gaddari, D’Antongiovanni, Gabrielli, Iaropoli. All.: Bracaloni

Arbitro: Francesco Castorina di Lucca, coadiuvato da Davide Giunta di Firenze e Greta De Vanni di Livorno

Marcatori: 75’ Ghimenti

PONTREMOLI - Una rete dei padroni di casa arrivata nell’ultimo scorcio di gara, quando i giochi sembravano ormai fatti. E la Lunigiana Pontremolese ha alla fine ceduto il passo, per quanto i risultati delle altre contendenti al vertice del girone A abbiano comunque contribuito a mitigare la sconfitta. Questo l’esito dei recuperi della decima giornata dal campionato di Promozione, che ha visto il Casalguidi battere 1-0 gli uomini di coach Bracaloni. Un incontro particolarmente equilibrato, nel corso del quale entrambe le compagini hanno cercato lo spunto giusto per andare in vantaggio. Ci sono riusciti alla fine i locali, grazie ad un gol di Ghimenti. Una battuta d’arresto, quella maturata nell’ultimo turno del 2023, che da un lato lascia una punta di rammarico perché un eventuale successo avrebbe consentito alla Pontremolese (attualmente terza a quota 30 punti) di appaiare il Viareggio in vetta alla graduatoria del raggruppamento. Ma volendo vedere il bicchiere mezzo pieno, va detto che i viareggini hanno pareggiato 1-1 con la Real Cerretese e nessuna delle due squadre è quindi andata in fuga.