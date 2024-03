Promozione Pontremolese affondata in casa

pontremolese

3

casalguidi

4

PONTREMOLESE: Cacchioli, Miceli (84’ Bresciani), Menichetti, Bellotti, Seghi, Scaldarella (69’ Gabrielli), Vicari (69’ Magistrelli), Grasselli, Petracci, Bruzzi, Simonelli. All.: Maurelli.

CASALGUIDI: Fiaschi, Robusto (46’ Dani), Cappellini, Ghimenti (46’ Taddei), Campionini, Venturi (46’ Ceccarelli), Bonfanti Andrea (80’ Puccianti), Martini, Mallardo, Paccagnini (71’ Tesi), Bonfanti Alessandro. All. Benesperi.

Arbitro: Bernardini di Piombino.

Marcatori: 17’ e 34’ Petracci, 25’ Bruzzi, 51’ e 67’ Mallardo, 57’ Campionini, 78’ Andrea Bonfanti.

PONTREMOLI – È difficile spiegare come e perché una squadra di livello come la Pontremolese passi da un comodo 3-0 a uno sconcertante 3-4 che li butta giù dal secondo predellino della classifica. Ci vuole fantasia, errori a catena. E l’Azzurra sul 3-0, nella ripresa si è fermata per guardarsi allo specchio, si è addormentata, una squadra sbilanciata, che era andata in gol ma che altrettanto facilmente è stata superata dal Casalguidi. Pontremolese che dopo le reti di Petracci (2) e Bruzzi, su una scivolata di Cacchioli ha riaperto gli animi dei pistoiesi con Mallardo, da lì in avanti il Casalguidi si dimostrava in chiara rimonta, ma i lunigianesi erano ancora in vantaggio sul 3-2. Occorreva qualche correttivo tattico in difesa, che nell’occasione mancava di Verdi e Filippi. Poi su un altro errore difensivo dei padroni di casa consentiva a Mallardo di segnare a porta vuota il 3-3. Casalguidi che affondava e tagliava a fette gli azzurri colpiti una quarta volta su ripartenza di Andrea Bonfanti: un missile scagliato dai 35 metri. Pontremolese umiliata, Casalguidi alle stelle e capace ancora di stupire.

Ebal.